المعهد القومي للتغذية يكشف حقيقة وجود علامات فى الجبن الرومي تسبب السرطان

كشف الدكتور مجدي نزية رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، عن حقيقة التحذير من علامات فى الجبن الرومي تسبب السرطان.





وقال نزية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن هذا الكلام غير صحيح ومافيش مشكلة والناس تأكل جبنه رومي وتنبسط، وعايز نقول الحقائق مجردة بعيدة عن الأخبار الصادمة".





وأكد رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، أن بعض أنواع الفطريات التي يتخللها بودرة سوداء، مثل الفطريات الموجودة بين طبقات البصل هى بالفعل تسبب السرطان وهذا الأمر يعود السبب فيه لسوء التخزين.



