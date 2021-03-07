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منوعات

شاهد | شباب طائشون يتسببون في تفجير مستودع وإخلاء المنازل المجاورة في بريطانيا

الأحد 07/مارس/2021 - 10:43 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشفت لقطات صدمة ثلاثة شباب من مثيري الشغب وهم يفتعلون حريقا ضخما ويفرون هاربين، بعد تسببهم في انفجار مستودع غاز أدى إلى أضرار تقدر بعشرات الآلاف من الجنيهات.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، تسبب دانيال سميث وديلان كيلاواي وآرون ميكنج في أضرار بلغت قيمتها 73 ألف جنيه إسترليني عندما دمروا مستودعًا بحريق مفتعل.



 وقالت المدعية هيلين راندال ، إنه تم إخلاء منازل مجاورة في سوانسي بجنوب مقاطعة  ويلز  البريطانية إثر  اندلاع الحريق.



 وكشفت كاميرات المراقبة ثلاثة من الشباب وهم يتسببون في انفجار المستودع بشكل متعمد، حيث تتبعتهم الشرطة للقبض عليه .



استمعت محكمة سوانسي كراون إلى أن الانفجار ناجم عن اشتعال البنزين أو أبخرة غاز البترول المسال داخل المبنى.



اعترف المتهمون كيلاواي ، من بلانيمايس ، وسوانسي ، وميكينغ ، وبرينميل ، وسوانسي ، وسميث ، من مقاطعة سوانزي ، بأنهم مذنبون بإشعال الحرائق في المستودع.

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