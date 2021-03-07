الحل في أسرع وقت.. مجلس الوزراء: تلقينا 91 ألف شكوى خلال فبراير ..فيديو

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء يتابع تعامل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مع طلبات وشكاوي المواطنين في فبراير الماضي.





وأضاف "الرفاعي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك توجهًا من الدولة خلال هذه المرحلة لتلقي الشكاوي وفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في أسرع وقت.





وأكد أن المواطن علي رأس أولويات الدولة، وهي حريصة على فتح قنوات تواصل سهلة وميسرة تتلقى بسرعة رسائل وشكاوي طلبات المواطنين وفصها وتحويلها لجهات الاختصاص.





وأشار إلى أن منظومة الشكاوي الحكومية تلقت أكثر من 91 ألف شكوى وطلب خلال الشهر الماضي، مؤكدا أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالتواصل مع المواطنين لحل شكواهم بالتعاون مع الجهات المختصة.