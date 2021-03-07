ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الخارجية: أولوياتنا الحفاظ على مقدرات الشعب والأمن القومي

الأحد 07/مارس/2021 - 10:31 م
السفير سامح شكرى
السفير سامح شكرى وزير الخارجية
Advertisements
أسامة علي
تحدث سامح شكري، وزير الخارجية، عن الملفات والقضايا المختلفة للدبلوماسية المصرية وطريقة التوفيق والتنسيق بينها.

وقال "شكري"، في مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر "دي إم سى"، إن الأولوية الدائمة هي الحفاظ على الأمن القومى ومقدرات الشعب، والحفاظ على الدولة باعتبارها المدافعة عن السيادة، ويتم ذلك بالتنسيق بين أجهزتها المختلفة كلٍ في مجاله بإشراف يومي مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وعن الدور المصري بشأن القضية الفلسطينية، قال "شكرى"، "على المستوى الإقليمى والدولى هناك اقتناع كامل بأن مصر هي الدولة المؤهلة للتفاعل مع القضية الفلسطينية، وكذا الأطراف المختلفة، وتحظى بثقة لما قدمته بشأن القضية".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

القضية الفلسطينية مركزية للدولة المصرية.. مصر ترعى عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. ومؤتمر دولي في طريقه للانعقاد للعودة للمفاوضات على أساس حل الدولتين وعلى حدود 4 يونيو 1967

وزير الخارجية أمام النواب: مصر دولة قوية وعلاقاتها مميزة مع الدول العربية.. نعمل بشكل إيجابي إزاء الأوضاع بليبيا.. وعلاقات القاهرة وواشنطن استراتيجية

طارق الخولي: ارتياح من البرلمان تجاه بيان وزير الخارجية

عددها 16.. مصدر مطلع يكشف لـ صدى البلد أبرز بنود اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة

أولوية القضية الفلسطينية.. المالكي يشكر مصر على مبادرتها بالدعوة لاجتماع الجامعة العربية

بـ 11 بندا.. وزراء الخارجية العرب يدعمون القضية الفلسطينية خلال اجتماع القاهرة

ترشيحاتنا

بـ صاروخ باليستي.. محاولة لاستهداف شركة أرامكو السعودية

تعامل بذكاء.. طفل مصري يحبط محاولة اختطافه في دولة عربية

هجوم حوثي على السعودية بـ 22 طائرة مسيرة.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

القناة الثالثة الكتالونية تعلن فوز لابورتا بانتخابات رئاسة نادي برشلونة

مقتل الملياردير الفرنسي أوليفييه داسو إثر تحطم مروحيته

لخلافات مع زوجها المصرى.. انتحار تايوانية من الطابق الرابع في 6 أكتوبر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون عمليات تجميل.. أجمل إطلالات سوسن بدر تبرز ملامحها الجريئة

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجرأ إطلالات غادة عادل تبرز أنوثتها

الملكة إليزابيث في ورطة.. الأمير هاري يفتح النار على العائلة الملكية | شاهد