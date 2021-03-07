الخارجية: أولوياتنا الحفاظ على مقدرات الشعب والأمن القومي

تحدث سامح شكري، وزير الخارجية، عن الملفات والقضايا المختلفة للدبلوماسية المصرية وطريقة التوفيق والتنسيق بينها.





وقال "شكري"، في مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر "دي إم سى"، إن الأولوية الدائمة هي الحفاظ على الأمن القومى ومقدرات الشعب، والحفاظ على الدولة باعتبارها المدافعة عن السيادة، ويتم ذلك بالتنسيق بين أجهزتها المختلفة كلٍ في مجاله بإشراف يومي مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي".





وعن الدور المصري بشأن القضية الفلسطينية، قال "شكرى"، "على المستوى الإقليمى والدولى هناك اقتناع كامل بأن مصر هي الدولة المؤهلة للتفاعل مع القضية الفلسطينية، وكذا الأطراف المختلفة، وتحظى بثقة لما قدمته بشأن القضية".



