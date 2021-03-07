الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تخفيف الملابس خلال هذه الأيام.. فيديو

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس حالة الأيام المقبلة.





وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" يوم الثلاثاء والأربعاء هو ذروة إرتفاع درجات الحرارة حيث أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة لـ 30 درجة مئوية.





وأردف:" حالة الجو ما بين إرتفاع وانخفاض في درجات الحرارة ولم تستقر حتي الآن ، لافتا إلي ان الفترة القادمة ليس متوقع بها سقوط أمطار.





وحذر الدكتور محمود شاهين المواطنين من تخفيف الملابس يومي الثلاثاء والأربعاء، قائلا:" الشتاء لم ينتهي حتي الآن ومش لازم نخفف جامد".





وأضاف:"ابتداء من يوم الخميس ستنخفض درجات الحرارة لحوالي 10 درجات وتستمر حتي أيام الجمعة والسبت".