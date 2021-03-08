خبير مروري: ترخيص 265 ألف توكتوك من 2.5 مليون.. فيديو

الخبير المروري ، إن التوك توك دخل مصر في أواخر عام 2005 ومن قام بإدخاله وزارة التجارة والصناعة وليس وزارة الداخلية وهذا حتي يتبع ترخيصه المحليات وبالفعل قامت المحليات بتقنين وضع عمل التوك توك ولكن لم يتقدم احد من مالكية لتقنين وضعه.

الخبير المروري خلال

في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " : بعد عام 2005 انتشر التوك توك في مصر وتوغل بشكل غير طبيعي لافتا

عدد التوك توك في مصر وصل في عام 2019

2.5 مليون مركبة.