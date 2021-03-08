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توك شو

خبير مروري: ترخيص 265 ألف توكتوك من 2.5 مليون.. فيديو

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:01 ص
اللواء أحمد هشام
اللواء أحمد هشام
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إبراهيم القادري
قال اللواء احمد هشام الخبير المروري ، إن التوك توك دخل مصر في أواخر عام 2005 ومن قام بإدخاله وزارة التجارة والصناعة وليس وزارة الداخلية وهذا حتي يتبع ترخيصه المحليات وبالفعل قامت المحليات بتقنين وضع عمل التوك توك ولكن لم يتقدم احد من مالكية لتقنين وضعه.

وأضاف الخبير المروري خلال لقائه في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " : بعد عام 2005 انتشر التوك توك في مصر وتوغل بشكل غير طبيعي لافتا أن عدد التوك توك في مصر وصل في عام 2019 إلي 2.5 مليون مركبة.

وأوضح احمد هشام ، أن عدد التكتاك التي تم ترخيصها حتي الأن 265 الف توك توك ففط مؤكدا أن قائدي التوك توك يقومون بمخالفة القواعد التي تم وضعها لهم مشيرا ان الهدف من دخول التوك توك مصر هو توزيعه علي المناطق غير المخططة والنائية .
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