متأمن عليه.. لأول مرة خبير مروري يكشف عن شروط ومميزات للسايس

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري شروط منظم السيارات "السايس" وأولها أن يكون مصري الجنسية، و21 عاما فأكثر عند تقديم الطلب للجنة المحددة للحصول على رخصة مزاولة المهنة، ولديه رخصة قيادة خاصة سارية المدة القانونية، يجيد القراءة والكتابة ولديه مؤهل دراسي، وتم قضاء الخدمة العسكرية بسلوك حسن أو الاعفاء منها، وليس عليه أية أحكام جنائية، ولديه شهادة صحية من المعامل المركزية لوزارة الصحة بخلو من المواد المخدرة او المسكرة.





وتابع اللواء أحمد هشام، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن هذه الشروط وضعتها الحكومة والقانون لتنظيم انتظار المركبات في الشارع وذلك ليكون إنسانا مؤهلا سليما ومثقفا وواعيا للتعامل مع القائدين، معقبا: "الراجل ده بيشتغل عشان لقمة عيشه اخر الشهر"، منوها الي نقطة هامة جدا وهي ان منظم السيارات "السايس"، سيكون عليه تأمينات صحية.





واوضح ان تلك الرخصة لمزاولة المهنة يعني انه شبه موظف بالحكومة، مشيرا الي ان مدة الرخصة ثلاث سنوات فقط لا غير قابلة بالتجديد من خلال التقديم بطلب في الشهر الاخير من السنة الثالثة لرغبته في مد العقد الموجود.





واوضاف ان تلك اللجان المخصصة من قبل المحافظات لاعطاء الرخصة لمنظمي السيارات، فمن الممكن ان تتعاقد مع شركات او افراد وذلك وفقا لقانون 182 لسنة 2018، وذلك بعقد لا يتجاوز 10 سنوات، فيكون المسؤول هنا الشركة او الافراد لتعيين "السياس"، بحيثت ان تكون المسؤول الاول امام عن تحصيل المبالغ المالية.