ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متأمن عليه.. لأول مرة خبير مروري يكشف عن شروط ومميزات للسايس

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:32 م
السايس
السايس
Advertisements
فرح علاء الخولي
 كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري شروط منظم السيارات "السايس" وأولها أن يكون مصري الجنسية، و21 عاما فأكثر عند تقديم الطلب للجنة المحددة للحصول على رخصة مزاولة المهنة، ولديه رخصة قيادة خاصة سارية المدة القانونية، يجيد القراءة والكتابة ولديه مؤهل دراسي، وتم قضاء الخدمة العسكرية بسلوك حسن أو الاعفاء منها، وليس عليه أية أحكام جنائية، ولديه شهادة صحية من المعامل المركزية لوزارة الصحة بخلو من المواد المخدرة او المسكرة.

وتابع اللواء أحمد هشام، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن هذه الشروط وضعتها الحكومة والقانون لتنظيم انتظار المركبات في الشارع وذلك ليكون إنسانا مؤهلا سليما ومثقفا وواعيا للتعامل مع القائدين، معقبا: "الراجل ده بيشتغل عشان لقمة عيشه اخر الشهر"، منوها الي نقطة هامة جدا وهي ان منظم السيارات "السايس"، سيكون عليه تأمينات صحية.

واوضح ان تلك الرخصة لمزاولة المهنة يعني انه شبه موظف بالحكومة، مشيرا الي ان مدة الرخصة ثلاث سنوات فقط لا غير قابلة بالتجديد من خلال التقديم بطلب في الشهر الاخير من السنة الثالثة لرغبته في مد العقد الموجود.

واوضاف ان تلك اللجان المخصصة من قبل المحافظات لاعطاء الرخصة لمنظمي السيارات، فمن الممكن ان تتعاقد مع شركات او افراد وذلك وفقا لقانون 182 لسنة 2018، وذلك بعقد لا يتجاوز 10 سنوات، فيكون المسؤول هنا الشركة او الافراد لتعيين "السياس"، بحيثت ان تكون المسؤول الاول امام عن تحصيل المبالغ المالية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

10 آلاف جنيه غرامة.. أبرز عقوبات مزاولة مهنة السايس بدون ترخيص

أبرزها إجادة القراءة والكتابة.. 7 خطوات لمزاولة مهنة السايس وفقاً للقانون

2000 جنيه رسوم استخراج رخصة السايس.. قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات

3 سنوات قابلة للتجديد.. طريقة الحصول على رخصة السايس وفقاً للقانون

عشان محدش يضحك عليك.. اعرف حقك في قانون السايس الجديد

خبير مروري يتهكم على شروط رخصة مزاولة مهنة السايس.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

عودة للوراء.. دولة عربية تعيد إغلاق مطاراتها من جديد بسبب كورونا

في المنزل وبدون أدوية .. مجدي بدران يقدم نصائح لاستعادة حاسة الشم

للحوامل وصغار الأمهات.. اقبضي وإنتي في البيت لمدة 3 أشهر

لتعزيز صدارته للدوري الممتاز.. تشكيل الزمالك لمواجهة غزل المحلة وحكام اللقاء

سلالة جنوب أفريقيا .. دولة عربية تتعرض لموجة شديدة من كورونا

المفاجآت تتوالى.. موندو ديبورتيفو تكشف عن بنود صادمة في عقد ميسي مع برشلونة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتقدر تمشي .. أعراض أمراض الشرايين السباتية

تغلبت على السرطان 3 مرات.. مصير مأساوي لمراهقة بعد إصابتها بـ كورونا

لن تتوقع.. سر وضع الماء عند طهي البيض المخفوق