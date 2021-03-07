أمل جديدة .. دواء أمريكي جديد يقضي على كورونا بعد 5 أيام .. شاهد

أعلنت شركة الأدوية "ميرك" ومختبر أمريكي إحراز تقدم في تطوير دواء مضاد لفيروس كورونا يؤخذ عن طريق الفم.





وأشار مطوّرو الدواء إلى أنّ العقار, الذي لا يزال قيد التجربة, قلّل إلى حدّ كبير من الحمولة الفيروسيّة لدى المرضى بعد خمسة أيام من العلاج.





وتناولت قناة "الغد"، في تقرير بثته عبر شاشتها، بأن هناك بارقة أمل جديدة، ظهرت عن طريق "ميرك"، وإعلانها خبر انتظره الملايين من البشر، بوجود دواء مضاد لفيروس كورونا، والإشارة إلى أن الأزمة والجائحة قاربت على الانتهاء.





كما أشار التقرير، إلى أن الدواء قيد التجربة، وتؤخذ عن طريق الفم، وأن النتائج الأولية للتجارب السريرية للدواء أظهرت انخفاضا لأكثر من 50% من خطر الوفاة ومشاكل الجهاز التنفسي وللذين يعانون من مرضى فيروس كورونا.





وأوضح التقرير، ان الدواء الجديد فتح إمكانات واعدة لعلاج بفيروس كورونا وأثبت فعالية كبيرة.







