نائب رئيس النيابة الإدارية تكشف عن أغرب القضايا: تحويل وزير للمحاكمة الجنائية

التطبيق العادل للقضاء حق تطلبه كل شعوب العالم وتناضل من أجله.



وعن أغرب القضايا التى حكمت فيها قالت الصادق خلال حوارها مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر "دى ام سى"، تعرضت لقضية "رئيس هيئة عامة بدرجة وزير" ونشر عن فى الأهرام أنه ارتكب ثلاث مخالفات، ولكنه لم يرتكبها.





وأضافت نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية،بعد النشر زار رئيس الهيئة العامة رئيس هيئة النيابة الإدارية بنفسه وكان يربطهما صداقة، وطلب منه تقديم بلاغ فى نفسه بشأن الثلاث مخالفات التى نشرتها الأهرام.





وأضافت نجوى الصادق فى ذلك الوقت كنت رئيس نيابة و طلبني رئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيق فى القضية، وبالفعل قمت بالتحقيق ولم يثبت ارتكابه المخالفات التى نشرتها الأهرام، ولكن خلال التحقيقات اكتشفت ارتكابه مخالفات أخرى كان مضمونها اختلاس للمال العام، و تم تحويلها للمحكمة جنائيا .









قالت المستشارة نجوى الصادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن القاضى لا يمكن أن يتأثر بأى شئ، ولذلك جسدوا رمز العدالة امرأة معصوبة العينين، لا ترى ولا تتأثر، لافتة