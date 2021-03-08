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رياضة

مدرب منتخب مصر يلمح لضم ثنائي سيراميكا كليوباترا

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:58 ص
معسكر منتخب مصر
معسكر منتخب مصر
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عمرو ابوبكر
صرح أحمد أيوب، المدرب العام لمنتخب مصر، أن هناك قائمة أولية تضم 50 لاعبا سيتم تقليصها وفقا لاحتياجات المنتخب في الفترة المقبلة، استعدادا لمواجهتى كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا.

واضاف أيوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تم الإعلان عن قائمة المحترفين فقط و التى تضم محمد صلاح، تريزيجيه، النني، أحمد حسن كوكا، مصطفى محمد وأحمد حجازي".

وأكمل: من الصعب ضم كهربا لمعسكر المنتخب المقبل، بعد إيقافه مع النادى الأهلي وعدم مشاركته، وأيمن طاهر صاحب القرار في ضم حراس المرمى في المعسكر المقبل. 

وتابع: "المنتخب يدفع ضريبة توالى المباريات وإرهاق اللاعبين بسبب مشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز في البطولات الأفريقية والدورى".

واستطرد: "هناك أكثر من لاعب مميز في هذه الفترة مثل أحمد سمير لاعب طلائع الجيش الذى يقدم مستويات متميزة وجهاز المنتخب يتابعه، وكذلك عمرو جمال الذى يظهر بصورة جيدة مع الطلائع في هذا الموسم. 

واختتم: رمضان صبحى بدأ يستعيد مستواه مؤخرا مع بيراميدز، وأصبح حاسما في معظم المباريات بعد فترة من اهتزاز المستوى، وشادى حسين يقدم مستويات كبيرة هذا الموسم، وكذلك أحمد ياسر ريان المميز هذا الموسم مع سيراميكا كليوباترا. 
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