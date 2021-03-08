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فن

في ذكرى ميلاد عادل أدهم.. أسرار مؤلمة في حياته

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:00 ص
عادل الأدهم
عادل الأدهم
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آيه عاطف
يحل اليوم الإثنين الموافق 8 مارس، ذكرى ميلاد الفنان عادل أدهم، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية الهامة على مدار مشواره الفني.

تعرض عادل الأدهم لعدد من المحطات المؤلمة في حياته حيث رفض نجله الوحيد الاعتراف به وروى أحد أصدقائه المقربين، أنه عندما التقى النجم الكبير بنجله في اليونان لأول مرة بعد 25 عاما بسبب هروب زوجته اليونانية، قال له: "بعد 25 عاما تتذكرني؟".

بعدها قام ابن عادل أدهم بإخراج بطاقته الشخصية قائلا: "هذا هو اسم والدي، اسم زوج أمه، أما أنت فمجرد زبون عندي اليوم"، ليعيش عادل أدهم حسرة كبيرة كانت أحد أسباب وفاته عن 67 عاما.

كما إن الفنان أنور وجدي لم يقتنع بـ عادل أدهم في بدايته وعندما التقيا في الإسكندرية طلب عادل أدهم منه منح فرصة التمثيل قال أنور وجدي له: "أنت لا تصلح أن تمثل إلا أمام المرآة". 
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