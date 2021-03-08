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رياضة

ميدو يوجه رسالة لمنتخب مصر بشأن إكرامي

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:48 ص
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
صرح أحمد حسام "ميدو" المستشار الفني والمتحدث باسم نادي بيراميدز، أن شريف إكرامي حارس مرمى فريقه يؤدي واحدًا من أفضل مواسمه عبر مسيرته الكروية.

وأضاف "ميدو" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية أون تايم سبورتس، أن إدارة بيراميدز لن تمانع عودة رمضان صبحي للاحتراف في القارة الأوروبية من جديد إذا وصله عرضًا مناسبًا.

وقال ميدو: "شريف إكرامي يؤدي واحد من أفضل مواسمه، أراه قريبًا جدًا من الموسم الذي قدمه مع الجونة قبل انتقاله إلى الأهلي، واستدعاءه للمنتخب قرار حسام البدري وحده. 

وأكمل: "رمضان صبحي أظهر شجاعة كبيرة جدًا رغم ما واجهه، وهذا ما كانت تريده إدارة بيراميدز".

وأضاف: "أتوقع أن يكون هناك ستة لاعبين من بيراميدز في معسكر منتخب مصر المقبل".

واختتم: "لا نستطيع الوقوف أمام مستقبل رمضان صبحي أو أي لاعب آخر، إذا وصله عرضًا كبيرًا من أحد الأندية الكبرى في أوروبا بعد الأولمبياد فلن نمانع، هذا الأمر سيزيد من قيمة نادي بيراميدز".
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