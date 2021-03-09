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أخبار العالم

مشادات كلامية وخلاف حاد بالبرلمان الليبي حول منصب وزارة الخارجية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:29 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أفادت صحيفة "المرصد" الليبية، اليوم الثلاثاء، بأن هناك خلافات على اسم المرشحة لوزارة الخارجية في الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.


وذكرت الصحيفة أن جلسة مجلس النواب الليبي لمناقشة منح حكومة الدبيبة الثقة شهدت انقطاعات متكررة في البث بسبب مشادات كلامية بين النواب.


من جانبه، قال الدبيبة خلال الجلسة إن "هناك اختلافا في المجلس الرئاسي حول اسم المرشحة لوزارة الخارجية وبعد ساعة سيكون لديكم الاسم الذي تم الاتفاق عليه".


وحول موضوع الشبهات التي تحيط بأعضاء من حكومة الدبيبة، قال الأخير: "كل شخص تطاله الشبهات تبقى مجرد شبهات حتى ثبوت العكس".


ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب الليبي اليوم في منح ثقته لحكومة الدبيبة من عدمها، وسط خلافات واضحة بين نواب البرلمان الذين يتهمون الدبيبة بالتواطؤ مع جهات خارجية وداخلية في تشكيل الحكومة.
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