«الفلاحين» تحذر من ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة

أكد حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن هناك ارتفاعا في أسعار الدواجن تشهده الأسواق حاليا، حيث وصل سعر الكيلو من 30 لـ 33 جنيها بعدما كان بـ 26 جنيها وفى المزرعة بـ 20 جنيها، متوقعا زيادة الأسعار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.





وأشار "أبوصدام"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن دخول المواسم سواء الشهور العربية مثل "رجب، ورمضان"، من أهم أسباب ارتفاع أسعار الدواجن، حيث يقبل المواطنون على الشراء والتخزين للحوم وبالتالى مع زيادة الطلب وقلة العرض ترتفع الأسعار.





وأضاف نقيب عام الفلاحين، أن ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات إنتاج الدواجن أدت إلى ارتفاع أسعارها، كما اضطر البعض إلي العزوف عن تربية الدواجن مما قل المعروض فى الأسواق.





وأوضح أن الطقس المتقلب خلال الفترة الأخيرة كان سبب فى هلاك بعض الدواجن فكان سبب لقلتها فى الأسواق ، منوها بأن المواطنين فى مصر يفضلون الدواجن الحية عن الدواجن المجمدة لذا تزيد أسعارها عن المجمدة لافتا إلى أن غلاء أسعار الكتاكيت سيؤثر على أسعار الدواجن بالأسواق.