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أخبار العالم

مصادر: الأردن تتخذ إجراءات قاسية بشأن المدارس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:58 م
المدارس في الأردن
المدارس في الأردن
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محمود نوفل
 
أفادت صحيفة الدستور الاردنية نقلا عن مسؤول حكومي رفيع المستوى بأن السلطات التعليمية في المملكة ستتخذ مجموعة من  الاجراءات القاسية  بشأن الدوام في المدارس .

وبحسب الصحيفة الاردنية؛ فقد قال المصدر  ان الحكومة تدرس إجراءات قاسية في المدارس خلال أسبوعين إلى ثلاث كون المنحنى الوبائي خطير جدا.

وكانت المملكة الأردنية اعلنت اعتزامها فرض قيود جديدة منها تمديد حظر التجول الليلي وإغلاق بعض الشركات بعد أن اقتربت من تسجيل حصيلة قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد بسبب سلالة من الفيروس أشد عدوى.

وبحسب رويترز سجلت وزارة الصحة ، أمس الاثنين، 7413 إصابة جديدة و52 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة إلى 435130 والوفيات إلى 4987.

وسجلت العاصمة عمان، حيث يعيش نحو أربعة ملايين نسمة، 3929 إصابة، وهو أعلى عدد يومي حتى الآن.

وأعلن أيضا وزير الصحة نذير عبيدات إغلاق العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية لتخفيف الضغط وسط ارتفاع سريع في معدلات الإشغال.

وأدى ارتفاع الإصابات في الشهرين الماضيين، والذي يرجع إلى الانتشار السريع للسلالة التي رُصدت لأول مرة في بريطانيا، إلى تخطي أعداد المصابين بالفيروس في الأردن تلك المسجلة في معظم جيرانه بالشرق الأوسط وتبدُل نجاحه في احتواء تفشي المرض على مدى شهور.

ودفع ذلك الحكومة الشهر الماضي إلى معاودة فرض عزل عام أيام الجمعة وتأجيل فتح المدارس مع فرض قيود صارمة على التجمعات العامة وفرض غرامات أشد على عدم وضع الكمامات وتجاهل التباعد الاجتماعي.

ومن المقرر أن تكشف الحكومة عن إجراءات أكثر صرامة، منها تمديد حظر التجول الليلي الذي يبدأ حاليا في التاسعة مساء وإغلاق بعض الأعمال التجارية مثل الملاهي الليلية

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