آثار القاهرة: الانتهاء من امتحانات المواد الإجبارية .. ورصد النتائج بعد كل امتحان





أدى طلاب الفرقة الثانية بكلية الآثار جامعة القاهرة ، لجميع الأقسام اليوم امتحانات المواد الاختيارية .





بدأت الفترة الأولى من الساعة 9 وحتى العاشرة صباحا ، حيث انتهت الأقسام العلمية من امتحانات المواد الإجبارية يوم الأحد الماضي .





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كما أدى طلاب الفرقة الرابعة لمرحلة البكالوريوس امتحانات المواد الاختيارية ، من الساعة 11 إلى الساعة الثانية عشرة ظهرًا ، حيث كانت جميع الامتحانات بنظام "البابل شيت"





وأوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، أنه تم تصحيح الامتحانات ، عقب الانتهاء منها مباشرة بوحدة البابل شيت بالكلية ، وتم رصد النتائج بكنترول الفرقة الثانية و الرابعة .





وأكد أنه تم مراعاة الإجراءات الاحترازية وقيام الكلية بعمل التعقيمات اللازمة بعد كل فترة ، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب والدخول إلى المباني من خلال بوابات التعقيم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم .





وأشار إلى أنه يتم منع أي طالب من دخول الكلية دون ارتداء الكمامة وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة ، منوهًا إلى أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا .