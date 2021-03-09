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توك شو

رسالة قوية من أرملة الشهيد عبيدو للإرهابيين

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:42 م
صدى البلد
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عادل نصار
عبرت أمل عبيدو زوجة الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، عن تقديرها لتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسم زوجها اليوم  مقدمة الشكر والتحية للرئيس السيسي على ما يقدمه لمصر وأسر الشهداء.

ووجهت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة للإرهابيين، قائلة :"لو حد وقع فى الف غيره بيتولد، ومحدش هيقدر ياخد شبر من سيناء". 

وتابعت:«ليا الفخر أكون زوجة شهيد وكمان كنت زوجة مصطفى عبيدو ولو اتكلمت سنين مش هقدر أوصفة أو اوفي حقه».
وأضافت أرملة الشهيد، أنه كان ظابطا يجمع بين الجدية في الشغل والحزم وفي نفس الوقت الحنية على العساكر وكان لديه سعة صدر كبيرة وعمر ما حد قصده في حاجة وردة مكسور».
وتابعت أمل عبيدو  :«أكتر مكافأة على اللي عمله إن ربنا جعله شهيد وسيرته العطرة باقية لي ولأبنائه»

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