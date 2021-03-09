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أخبار العالم

ملكة بريطانيا تنتفض.. بيان عاجل من قصر باكنجهام بشأن اتهامات هاري وميجان للعائلة الملكية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:55 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدر قصر باكنجهام بيانًا عاجلًا ردًا على مقابلة دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، قائلًا إن ادعاءات العنصرية العرقية "مثيرة للقلق" و "سيتم تناولها".

بعد المقابلة المثيرة للجدل التي تم بثها بالكامل على تلفزيون المملكة المتحدة الليلة الماضية، قال متحدث باسم القصر:"تشعر الأسرة بأكملها بالحزن لمعرفة المدى الكامل لمدى صعوبة السنوات القليلة الماضية بالنسبة لهاري وميجان".

وأضاف:"'القضايا المثارة، خاصة تلك المتعلقة بالعرق، مثيرة للقلق. في حين أن بعض الذكريات قد تختلف، يتم أخذها على محمل الجد وستتناولها الأسرة على انفراد".

وأكد:"سيكون هاري وميجان وآرشي دائمًا أفرادًا محبوبين للغاية من العائلة".

وزعمت الدوقة ميجان أن أحد أفراد العائلة المالكة أجرى "عدة محادثات" مع هاري حول لون بشرة ابنهما أرشي قبل ولادته و"ماذا يعني ذلك أو يبدو".

رفض الزوجان الكشف عن من أدلى بهذه التصريحات، لكن وينفري قالت منذ ذلك الحين إن هاري أخبرها أنه ليس الأمير فيليب أو الملكة.

وكشفت أيضًا أن لديها أفكارًا انتحارية، قائلة "لم أعد أرغب في أن أكون على قيد الحياة بعد الآن"، ونفت التقارير التي أبلغت عنها أنها جعلت كيت تبكي قبل زفافها، مدعية أن "العكس حدث".

اعترف الأمير هاري بوقوع خلاف مع والده وقال إن الأمير تشارلز توقف عن الرد على مكالماته لبعض الوقت عندما غادر الزوجان من أجل حياة جديدة في أمريكا.

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