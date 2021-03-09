الدوري المصري.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الاتحاد وغزل المحلة

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري.





بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الاتحاد السكندري لإحراز هدف التقدم وتمكن لاعبو غزل المحلة من التصدي لكافة الهجمات والحفاظ على شباكهم .

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

وجاء التشكي كالتالي:

حراسة المرمي:محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوي، عبدالغني محمد، السيد سالم

خط الوسط:عمار حمدي، خالد الغندور، فوزي الحناوي، مانجا

الهجوم: اوكوي، رزاق سيسيه، روماريو.

بينما خاض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: عمرو شعبان





خط الدفاع: فتحي مبروك ومحمد فتح الله وأحمد عيد ويحي خالد





خط الوسط: بسام ماهر وأحمد البنداري وأحمد الشيخ





وخط الهجوم: هشام عادل وعبده يحيي وخالد كساب