إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور ، وذلك اثر حادث انقلاب سيارة بمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية.





البداية عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة "سوزوكى" بطريق المسلمية بدائرة مركز ومدينة ههيا.





وتبين من المعاينة الاولية انه اختلت عجلة القيادة فى يد السائق مما ادي الى انقلاب السيارة واصيب رجل وسيدة .

تم نقل المصابين إلى مستشفي الجامعة بالزقازيق لتلقي الإسعافات الأولية.





تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.