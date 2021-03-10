عبير الشاعر تكشف ملامح شخصيتها في «بنت السلطان»

تستكمل الفنانة عبير الشاعر، تصوير باقي مشاهدها من مسلسلها الجديد "بنت السلطان" للفنانة روجينا المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.





وقالت عبير الشاعر في تصريحات صحفية بأنها تجسد شخصية صعيدية ضمن أحداث المسلسل تدعى "منيرة"، ومتزوجه من الفنان محمود حافظ والذي يعد شقيق زوج الفنانة روجينا التي تجسد شخصية "منار".





وأضافت عبير الشاعر، أن أحداث المسلسل تطور في سياق درامي تشويقي، مشيرة إلى أنها متحمسة لعرض المسلسل وتتمنى ان ينال اعجاب الجمهور.





يذكر أن مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس، أوتاكا وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.