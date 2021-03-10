ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عبير الشاعر تكشف ملامح شخصيتها في «بنت السلطان»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:45 م
عبير الشاعر
عبير الشاعر
Advertisements
سعيد فراج
تستكمل الفنانة عبير الشاعر، تصوير باقي مشاهدها من مسلسلها الجديد "بنت السلطان" للفنانة روجينا المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.

وقالت عبير الشاعر في تصريحات صحفية بأنها تجسد شخصية صعيدية ضمن أحداث المسلسل تدعى "منيرة"، ومتزوجه من الفنان محمود حافظ والذي يعد شقيق زوج الفنانة روجينا التي تجسد شخصية "منار".

وأضافت عبير الشاعر، أن أحداث المسلسل تطور في سياق درامي تشويقي، مشيرة إلى أنها متحمسة لعرض المسلسل وتتمنى ان ينال اعجاب الجمهور.

يذكر أن مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس، أوتاكا وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان.. السقا وعز وكريم ورمضان وإمام في منافسة شرسة.. وياسمين عبد العزيز وريهام حجاج بـ مواجهة فنية

أحمد مجدي يشوق جمهوره لمسلسله الجديد "بنت السلطان"

محمود الشرقاوي ينضم إلى "بنت السلطان" مع روچينا وباسم سمرة

رمضان 2021.. التفاصيل الكاملة للأعمال المشاركة في موسم الدراما

السقا وأمير كرارة في مواجهة كريم عبد العزيز وأحمد مكي.. التفاصيل الكاملة لمسلسلات رمضان 2021

بعد غد.. باسم سمرة يعود إلى القاهرة لاستكمال تصوير بنت السلطان

ترشيحاتنا

أطلقها تركي آل الشيخ .. art تعلن انضمامها لمبادرة تطوير المحتوى العربي

مؤشرات مهمة تدل على تلف ناقل الحركة .. فما هي؟

هل المسيحي الذي يقتل في الحرب شهيدا أم لا؟ .. مستشار المفتي يحسم الجدل

بعد إنجاب 4 توائم .. سيدة تضطر لترك طفلين في المستشفى بسبب فاتورة غير مدفوعة

تحذير لمستخدمي آيفون .. ملايين الهواتف تفقد دعم "واتساب" إلى الأبد

أحمد سمير: أفضل اللعب للأهلي عن الزمالك .. وأعشق شيكابالا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيا جراند سيراتو و فورد فوكاس موديل 2021| صور

إيصال بنكي ينقذ زوجة من عنف زوجها.. والسر في رسالة استغاثة

خدعة بصرية.. فيديو لسيدة تحلق بسيارتها عبر السحب يثير الذهول.. ما القصة؟