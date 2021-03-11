ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

إيصال بنكي ينقذ زوجة من عنف زوجها.. والسر في رسالة استغاثة

الخميس 11/مارس/2021 - 07:22 ص
إيصال بنكي ينقذ زوجة
إيصال بنكي ينقذ زوجة من عنف زوجها.. والسر في رسالة استغاثة
Advertisements
هدير علاء
لعب إيصال بنكي دورًا في إنقاذ زوجة مُعنفة من قبضة زوجها، وذلك بعد أن كتبت على الإيصال البنكي رسالة استغاثة سرية مستغلة فرصة عدم تواجد زوجها بجوارها أثناء أداء معاملة مصرفية في منطقة "سوبرادينو" الواقعة غرب البرازيل.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "The Sun" البريطانية، فإن الزوجة، والتي لم تُذكر هويتها وأشير فقط إلى أنها في الـ27 من عمرها، كانت متواجدة في فرع البنك غرب البرازيل الأسبوع الماضي لإجراء عملية سحب من حسابها، وفي تلك الأثناء كتبت رسالة الاستغاثة وسلمتها لأحد الموظفين، وكان نص الرسالة التي كتبتها بخط يدها: "هل يمكنك مساعدتي؟.. عنف أسري.. أنه في الخارج".

وأفاد التقرير بأن الزوجة تمكنت من كتابة هذه الرسالة لأن زوجها اضطر لانتظارها في الخارج لحين انتهائها من المعاملة البنكية بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة للسيطرة على جائحة كورونا، حيث لم يُسمح لها سوى بالدخول بمفردها بموجب هذه الإجراءات.

وبعد أن لاحظ موظف البنك، البالغ عمره 40 عامًا والذي لم تُذكر هويته بدوره في وسائل الإعلام، رسالة الاستغاثة أعطى للسيدة ورقة أخرى كتبت فيها عنوان محل إقامتها وشددت على أنه في حال طرق ضباط الشرطة الباب دون أن يكون هناك رد، فإن عليهم مواصلة المحاولة والدخول إلى العقار.

ولدى توجه ضباط شرطة إلى العنوان الذي أوضحته السيدة في اليوم التالي، وجدوها محتجزة واصطحبوها إلى مأوى، لكن زوجها لم يكن بالمنزل آنذاك.

وكشف موظف البنك الذي استغاثت به الزوجة في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه واجه في البداية صعوبة في حث الشرطة على التعامل مع الواقعة على محمل الجد، ولم يتمكن من دفع ضباط بالشرطة المحلية لاتخاذ إجراء سوى من خلال صديق له تجمعه معرفة مسبقة بشرطي، ولم يتبين إذا ما كانت الشرطة قد تعقبت الزوج أم لا أو إذا ما كانت مذكرة اعتقال قد صدرت في حقه.
إيصال بنكي ينقذ زوجة من عنف زوجها.. والسر في رسالة استغاثة
إيصال بنكي ينقذ زوجة من عنف زوجها.. والسر في رسالة استغاثة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أبحرت من دولة لأخرى.. العثور على رسالة كُتبت منذ 16 عامًا في زجاجة مجمدة |شاهد

درجة حرارة 41 تحت الصفر .. البرودة القارسة تنهي حياة مسنة كندية أمام بيتها

رسالة على الرمال تنقذ سباحًا من الموت بعد إصابته في منطقة نائية.. تفاصيل

نقطة بالإجبار.. عروسان يفرضان على المعازيم دفع مبلغ كبير لحضور حفل زفافهما

مقابل الأعمال المنزلية.. زوجة سعيدة الحظ تحصل على 3 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. يزيد رزقك ويفتح لك الأبواب المغلقة

تمت بجسد وروح نبينا محمد.. مبروك عطية: رحلة الإسراء والمعراج مدتها 4 دقائق

أخبار التكنولوجيا .. ملايين من هواتف آيفون لن يعمل عليها "واتساب" إلى الأبد.. شاومي تطلق هاتف Mi 10S بكاميرا 108 ميجابيكسل

أهلا رمضان .. التموين: خفض أسعار اللحوم والزيوت والأرز الشهر المقبل

خطوات الحصول على تمويل لإنشاء مشروع صغير في 2021

للفتيات .. نصائح لتنسيق أول عزومة بعد الخطوبة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيا جراند سيراتو و فورد فوكاس موديل 2021| صور

إيصال بنكي ينقذ زوجة من عنف زوجها.. والسر في رسالة استغاثة

خدعة بصرية.. فيديو لسيدة تحلق بسيارتها عبر السحب يثير الذهول.. ما القصة؟