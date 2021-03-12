بسعة أكبر وعمر أطول.. تسريبات مثيرة حول بطارية سلسلة iPhone 13

تعتزم شركة آبل Apple، تزويد جميع طرازات سلسلة هواتفها المرتقبة iPhone 13، ببطاريات ذات سعة أكبر، وتعمل تشكيلة الحالية آيفون 12، بمعالج من نوع A14، وبتكنولوجيا 5 نانومتر لتقليل استهلاك طاقة البطارية، لكنها تأتي بسعة أقل من بطاريات هواتف iPhone 11 السابقة.





وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، قدم المحلل التقني Kuo Ming-Chi الشهير، بعض المعلومات التي تعلق ببطارية سلسلة iPhone 13، والتي من المقرر إطلاقه في شهر سبتمر القادم، حيث يزعم أن سبب الزيادة في سعة بطارية يمكن أن يعزى إلى التصميم الداخلي الأكثر إحكاما للجهاز.





ووفقا للتسريبات الجديدة، أفسحت الشركة الأمريكية، مساحة في التصميم الداخلي لطرازات آيفون 13، من أجل ملاءمة حجم البطارية الجديدة ذات سعة أكبر، حيث دمجت آبل فتحة بطاقة SIM، مع اللوحة الأم من أجل تفريغ بعض المساحة للبطارية.





وبالمقارنة مع إصدارات آيفون 11 السابقة، فإن طرازات iPhone 12، لا تأتي بسعة بطارية أقل فقط، ولكنها تدعم أيضًا شبكة الجيل الخامس 5G، وهي أكثر استهلاكا لعمر البطارية، والتي لا تجعلها تدوم لـ يومًا واحدًا عند تشغيل الشبكة الخلوية.





وبالإضافة إلى التصميم الداخلي الأكثر إحكاما، ستحتوي سلسلة iPhone 13 Pro أيضا على شاشة من نوع LTPO LED ، وهي تعتبر ذات استهلاك أقل للطاقة، ومن المتوقع أن تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية.





وستأتي سلسلة iPhone 13، بمعالج آبل الأحدث A15، ومن المحتمل وفقا لـ "Ming Chi Kuo"، أن تحصل تشكيلة الهواتف القادمة على ترقية كبيرة من حيث الكاميرا، من خلال تزويدها بـ عدسة تليفوتوغرافية، مع سبعة عناصر لتقليل التشوه فى الصور الملتقطة، بالإضافة عدسة بلاستيكية بدلا من العدسة زجاجية لمستشعر ميزة معرف الوجه Face ID.





وحسبما ذكرت التسريبات السابقة، قد تزود آبل سلسلة آيفون 13، بسعة تخزينية أكبر، بسعة 1 تيرابايت، ومن المحتمل أن تدعم تشكيلة العام الحالي، تقنية الواي فاي Wi-fi 6E.