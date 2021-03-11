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أخبار العالم

بشرى سارة.. لقاح جديد يثبت فعاليته ضد فيروس كورونا

الخميس 11/مارس/2021 - 11:41 م
لقاح نوفافاكس
لقاح نوفافاكس
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شريف سيد
أعلنت شركة نوفافاكس، اليوم الخميس، فعالية لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بنسبة 96%، في الوقاية من الحالات الحرجة والمتأخرة في التجارب التي أجريت بالمملكة المتحدة. 

ووفقا لوكالة رويترز، كان اللقاح أيضًا فعالًا بنسبة 86 ٪ في الحماية من سلالة الفيروس الأكثر عدوى الذي تم اكتشافه لأول مرة، وتنتشر الآن في المملكة المتحدة.

كما أن التجارب كانت فعالة بنسبة 55 ٪ فقط في تجربة منفصلة أصغر في جنوب إفريقيا، حيث تعرض المتطوعون بشكل أساسي لمتغير آخر أحدث وأكثر عدوى ينتشر على نطاق واسع هناك وينتشر في جميع أنحاء العالم.

وفي كلتا التجربتين، كان اللقاح فعالًا بنسبة 100 ٪ في الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفاة بسبب الفيروس.

وكانت نتائج التحليل النهائي لتجربة المملكة المتحدة متوافقة إلى حد كبير مع البيانات المؤقتة الصادرة في يناير، والتي أظهرت أيضًا أن جرعة اللقاح فعالة بنسبة 96 ٪ ضد السلالة الأخيرة من فيروس كورونا وحوالي 86 ٪ فعالة ضد السلالة البريطانية. 



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