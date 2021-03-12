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سيارات

مازيراتي تتحدى الجليد.. شاهد أداء سيارة MC20 الجديدة على الثلوج .. صور

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:23 ص
مازيراتي MC20
مازيراتي MC20
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عزة عاطف
كشفت مازيراتي عن إجراء اختبارات أداء سيارتها MC20 على الطرقات المغطاة بالثلج والجليد بهدف قياس قدراتها على الطرقات الملساء. 

وتخضع سيارة مازيراتي الرياضية الخارقة الجديدة حاليًا لسلسلة من اختبارات الموثوقية على الطرقات والمسارات في مختلف ظروف القيادة، إلى جانب اختبارات الطقس شديدة البرودة على الطرقات المغطاة بالثلوج في مدينة فالتيلينا وضمن حلبة غياكيودرومو ليفينو (سوندريو)، أشهر حلبة مغطاة بالثلوج والجليد في إيطاليا. 

وشملت اختبارات السيارة الرياضية الخارقة تقييم عملية تشغيل المحرك في الأجواء الباردة، وأداء المكونات المرنة للسيارة في درجات الحرارة المنخفضة، والتحكم بالسيارة على الأسطح الملساء شديدة البرودة. كما تم إجراء اختبار نظام التحكم بالحرارة في الظروف الباردة، وشملت الاختبارات أيضًا أداء البطارية وأنظمة التعليق والمكابح.  

وأظهرت نتائج الاختبارات أن الظروف المناخية القاسية لم تؤثر على أداء سيارة مازيراتي MC20 الجديدة، وإنما أكدت مزايا القوة لهذه السيارة، والمستمدة من خبرة مازيراتي الواسعة في مجال سباقات السيارات ولكنها مصممة للإنتاج التجاري.
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