سندويتشاتها اختفت.. سيدة تتعرض لأغرب حادث سرقة .. تفاصيل

تعرضت سيدة لموقف محرج للغاية أثناء تواجدها في عملها بعد أن اكتشفت اختفاء العلبة التي كانت تحتوي على طعامها وعلبة أخرى بجانبها كانت تضع فيها البيض .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن السيدة روت أغرب موقف تعرضت له في حياتها وهي بالغة من العمر حاليا 61 عاما، و تعرضت لموقف و هي في الأربعين من عمرها قالت أنها لن تنساه أبدا.





قالت السيدة انها كانت تسير على عادات غذائية معينة حتى في العمل، و لم تكن من هواة طلب الوجبات السريعة والأكل الجاهز، فقد كانت تذهب إلى العمل ومعها علبة الطعام بع الخبز وعلبة أخرى بها بيض .





اكتشفت السيدة ذات يوم أن علبة البيض اختفت من مكتبها، فبدأت تشك في كل الحضور في المكتب، وأشارت إلى ان في ذلك الوقت لم يكن هناك كاميرات للمراقبة يمكنها رصد فعل كهذا .





صاحت السيدة و قالت أن البيض الذي كان على مكتبها هو مسمم و من قام بأخذه عليه ألا يتناوله أو يطعمه لأحد من أبنائه لأنه سيموت في الحال، فوجئت بعد نصف ساعة من ذلك النداء بعودة علبة البيض مرة أخرى على مكتبها .