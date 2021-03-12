دبلوماسي: المسافة الزمنية التي تسبق ملء سد النهضة باتت قليلة.. فيديو

قال السفير محمد حجازي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن الاتصالات بين مصر والكونغو تمثل أهمية كبرى لمناقشة آخر تطورات قضية سد النهضة ، وخاصة قبل موعد بدء المليء الثاني .





وأضاف السفير محمد حجازي ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن المساحة الزمنية قبل بدء المليء قليلة جدا ، والدول الأفريقية واثقة تماما من مساعي الدولة المصرية بالقضية ، وتدعم مبادرة السودان الرباعية الأفريقية .





وتابع : التواصل في هذا التوقيت شديد الأهمية ، بخصوص هذا الملف ، وسيعقد مؤتمر للخبراء ، بمشاركة وزراء الري ، لبلورة المساعي الأفريقية ، برئاسة "الكونغو" .



