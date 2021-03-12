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دبلوماسي: المسافة الزمنية التي تسبق ملء سد النهضة باتت قليلة.. فيديو

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:16 م
سد النهضة
سد النهضة
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نورهان رأفت
قال السفير محمد حجازي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن الاتصالات بين مصر والكونغو تمثل أهمية كبرى لمناقشة آخر تطورات قضية سد النهضة ، وخاصة قبل موعد بدء المليء الثاني .

وأضاف السفير محمد حجازي ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن المساحة الزمنية قبل بدء المليء قليلة جدا ، والدول الأفريقية واثقة تماما من مساعي الدولة المصرية بالقضية  ، وتدعم مبادرة السودان الرباعية الأفريقية .

وتابع  : التواصل في هذا التوقيت شديد الأهمية ، بخصوص هذا الملف ، وسيعقد مؤتمر للخبراء ، بمشاركة وزراء الري ، لبلورة المساعي الأفريقية ، برئاسة "الكونغو"  .

أطلع وزير الخارجية سامح شكري نظيره الألماني  امس على تطورات ملف سد النهضة، والمقترح المُقدم من السودان، والذي أيدته مصر، والداعي إلى تطوير آلية المفاوضات من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأكد سامح شكري أهمية انخراط الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن وصولًا إلى حل تفاوضي لقضية سد النهضة.


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