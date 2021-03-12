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ديني

الأمنية التي صرح بها رسول الله.. خالد الجندي يكشف عنها.. فيديو

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:44 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأمنية التي صرح بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعن أبي هريرة رضى الله عنه أن الرسول قال: "وددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل فيحييني الله مرة ثانية، لأقاتل فأقتل، فيحييني الله ثالثة لأقاتل في سبيل الله فأقتل.

وأضاف الجندي، في خطبة الجمعة اليوم، من مسجد المشير طنطاوي، عن "الشهيد في الإسلام"، أن  هذه هي الكرامة وهي مواجهة الخطر بقلب صلب ولا تتزحزح ولا تتراجع بأي حال من الأحوال.

وأكد أن الإيمان يزيد في التحديات لقوله تعالى ( وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ) فالإيمان يزيد في التحديات وكذلك التسليم لله، والسبب في ذلك هو قوله تعالى "مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا".

حضر الخطبة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وعدد من قادة القوات المسلحة.
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