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فن

فيديو .. شذى تطرح أحدث أغنياتها مقلوبة حياتي

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:05 م
خالد صواف
طرحت النجمة شذى أغنيتها الجديدة بعنوان "مقلوبة حياتي"، عبر جميع المتاجر الإلكترونية والإذاعات المختلفة.

الأغنية من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين، وتوزيع عمرو إسماعيل، ومهندس الصوت ماهر صلاح، وإنتاج شركة كاسيت، رؤية فنية للمنتج محمد حامد.

جدير بالذكر أن شذى بدأت مؤخرا في التحضير لألبومها الغنائي الجديد، مع المنتج محمد حامد وشركة «كاسيت»، والمقرر أن يُطلق في الصيف المقبل، حيث يتضمن 6 أغنيات تشمل أشكالًا غنائية وموسيقية مختلفة.

وصرح المنتج محمد حامد بأنه سيقدم شذى بألبومها الجديد في شكل مختلف، حيث من المقرر أن يتعاونا في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم عزيز الشافعي، ومحمد يحيى، ومدين، وتوما، وتميم، وعمرو إسماعيل.
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