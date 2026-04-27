إنجاز جديد لأبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 17 سنة

حقق لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي نتائج متميزة خلال مشاركتهم في بطولة الجمهورية للتايكوندو للأندية تحت 17 سنة (الناشئين)، والتي أُقيمت خلال الفترة من 23 إلى 26 أبريل بنادي 6 أكتوبر، في تأكيد جديد على نجاح منظومة الإعداد الفني والرعاية المتكاملة داخل المشروع.

وشهدت منافسات اليوم الأول تألقًا لافتًا لأبطال المشروع، حيث حقق كل من جودي محمود مصطفى (الإسكندرية) وزن 42 كجم، وياسين مجدي (الجيزة) وزن 45/68 كجم، وحبيبة محمد (الإسكندرية) وزن 68 كجم، وأنجي عصام (الحسينية) وزن 44 كجم، الميداليات الذهبية.

كما أحرز ياسين وليد (المنوفية) وزن 78 كجم الميدالية الفضية، فيما حصد عدد من اللاعبين الميداليات البرونزية، وهم: زينة مصطفى (الجزيرة) وزن 59 كجم، يحيى محمد (بورسعيد) وزن 51 كجم، روز محمد (مطوبس) وزن 68 كجم، بسنت محمد (بورسعيد) وزن 44 كجم، عبدالرحمن كرم (الجيزة) وزن 78 كجم، زياد محمد (الإسكندرية) وزن 48 كجم، وسجى نعمان (التجمع) وزن 42 كجم.

وفي منافسات اليوم الثاني، واصل لاعبو المشروع تفوقهم، حيث توج بالميدالية الذهبية كل من مالك أحمد (الحسينية) وزن 73 كجم، وسلمى محمد (الجزيرة) وزن 63 كجم، ومازن صبري (بورسعيد) وزن 55 كجم، بينما حققت جيداء محمد (الإسكندرية) وزن 55 كجم الميدالية الفضية، وجاء كل من ياسين أحمد (التجمع) وزن 63 كجم، وآلاء عبدالعزيز (الحسينية) وزن 59 كجم في المركز الثالث.

أما في اليوم الثالث، فقد أحرز أحمد حازم (التجمع) وزن +78 كجم الميدالية الفضية، فيما حصل ياسين وليد (الزقازيق) وزن +78 كجم على الميدالية البرونزية.

وعلى مستوى الترتيب العام، جاء مشروع بورسعيد في المركز الثاني للبنين، بينما حل مشروع الحسينية في المركز الثالث مكرر، وفي منافسات البنات حقق مشروع الإسكندرية المركز الثاني.

الجدير بالذكر أن هذه النتائج تعكس حجم الجهد المبذول داخل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، سواء على مستوى الإعداد الفني أو الرعاية المتكاملة للاعبين، وهو ما يترجم إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، ويؤكد أن المشروع يسير بخطى ثابتة نحو إعداد جيل من الأبطال القادرين على تمثيل مصر بقوة في مختلف المحافل القارية والدولية.