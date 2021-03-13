حكم الصلاة خلف إمام يصلي السنة وأنا أصلى الفرض.. الإفتاء ترد| فيديو

وتابع: بناءا على رأي الشافعية، فيجوز الصلاة بين الإمام والمأموم بدون تطابق الصلاتين، وتكون الصلاة صحيحة، أما من أراد أن ينفرد بصلاته بدون أن يفعل ذلك.





حكم الصلاة خلف إمام جالس

أفاد الدكتور عويضة عثمان ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للإمام أن يصلي جالسًا بالمأمومين إن كان لا يقدر على القيام وأداء أركان الصلاة وهو واقف.





وأبان «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للإمام أن يصلي جالسًا وماذا يفعل المصلون؟»، عبر فيديو البث المباشر على صفحة دار الإفتاء على موقعها الرسمي بـ «فيسبوك» أن ذلك جائز له إذا وجد ما يمنعه عن الوقوف؛ فيصلي على كرسي وما شابهه.





وتابع أمين الفتوى: "أما المأمومون يصلون على حالتهم كما هم أصحاء قيامًا وقعودًا وسجودًا متابعين الإمام في جميع ما يفعله".



