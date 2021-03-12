مجموعة الأهلي تتحدى كورونا.. المريخ وفيتا وسيمبا تعلن عودة الجماهير





وتقام معظم مباريات دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير، باستثناء مجموعة الأهلي، فبعد سيمبا، أعلن فيتا كلوب الكونغولي أيضا، إقامة مباراته أمام الأهلي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا بحضور 3000 مشجع.





المريخ السوداني أيضا، أعلن أمس، الخميس في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد"، عن حضور 5000 مشجع لمباراته أمام الاهلي، التي ستقام في السودان، ضمن منافسات الجولة الخامسة.





وباتت فرق المجموعة الأولى ضمن بدوري أبطال أفريقيا تلعب بحضور جماهيرها باستثناء الأهلي، وهو ما قد يمنح المنافسين أفضلية على ملعبهم.





الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مطالب بالفوز على فيتا كلوب على أرضه ووسط جماهيره، من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل إلى الدور ربع النهائي.





ويتصدر سيمبا التنزاني جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ويحل فيتا كلوب ثانيا بـ 4 نقاط والأهلي ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل المريخ السوداني جدول الترتيب بنقطة وحيدة.





بدأت الجماهير في العودة إلى مباريات مسابقة دوري أبطال أفريقيا تدريجيا، حيث كانت البداية، بحضور أكثر من 25 ألف مشجع لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في المباراة التي أقيمت 23 فبراير الماضي وانتهت على الملعب الوطني بتنزانيا بخسارة المارد الأحمر بهدف دون رد.