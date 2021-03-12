تحويلات مرورية لاستكمال أعمال مسار المونوريل بمناطق مدينة نصر

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال إستكمال مسار "المونوريل" أسفل كوبرى يوسف عباس بنطاق مناطق مدينة نصر





الأمر الذى يستلزم غلقا كليا لطريق النصر القادم من إمتداد رمسيس إتجاه ميدان الشهيد هشام بركات وتحويل حركة المرور يمينًا إتجاه شارع يوسف عباس من أمام مستشفى دار الفؤاد.







وعدم الإستكمال إتجاه ميدان الشهيد هشام بركات إعتبارًا من 5 مساءً يوم الجمعة الموافق 12/3/2021 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 13/3/2021 .





ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.



