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رياضة

أخبار الزمالك.. مباراة الترجي بحضور جماهيري.. أسامة نبيه ينضم لـ جهاز النادي الجديد.. زيزو يوجه رسالة لـ باتشيكو

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:15 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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حسن العمدة
نشر "صدى البلد" مجموعة من الأخبار التي تخص نادي الزمالك سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بعدد من لاعبي الفريق الكبار عقب تدريبات الفريق اليوم، من أجل الحديث معهم عن أهمية المرحلة المقبلة.

أعلن اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن طبع وتوزيع دعوات مجانية لأعضاء النادي من أجل حضور مباراة الفريق الأول للكرة مع الترجي التونسي مساء الثلاثاء المقبل على ملعب إستاد القاهرة في الجولة الرابعة من دوري المجموعات للبطولة الإفريقية.

انضم أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر للجهاز المعاون للفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، بعد عودته مجددا للقلعة البيضاء، ويأتي انضمام أسامة نبيه لجهاز الزمالك بعد رحيله عن نادي زد.

أصدر مدحت عبدالهادي مدرب الزمالك السابق، بيانا مع نهاية مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك .

وجه احمد سيد "زيزو" جناح نادي الزمالك، رسالة لـ باتشيكو مدرب الفريق السابق ، بعدما قررت ادارة النادي إقالته أمس بعد مباراة سيراميكا كليوباترا وتعيين الفرنسي باتريس كارتيرون .

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