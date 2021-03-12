دعوات مجانية لأعضاء الزمالك لحضور مباراة الترجي التونسي

أعلن اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن طبع وتوزيع دعوات مجانية لأعضاء النادي من أجل حضور مباراة الفريق الأول للكرة مع الترجي التونسي مساء الثلاثاء المقبل على ملعب إستاد القاهرة في الجولة الرابعة من دوري المجموعات للبطولة الإفريقية.





ويأتي ذلك من أجل منح الفرص لأعضاء النادي لمساندة ودعم الفريق في هذه المباراة المهمة.





ومن المقرر أن يتم توزيع الدعوات وعددها 500 دعوة من مكتب مدير الأمن بدءا من يوم غد السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بعدد دعوة واحدة فقط لكل عضو.