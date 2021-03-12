لا يوجد دليل.. أسترازينيكا ترد على تعليق دول استخدام لقاحها بسبب جلطات دموية

بعد الانتشار العالمى للقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا فى غالبية دول العالم، أوقفت عدة دول استخدام اللقاح مؤقتًا بعد ظهور عدة تقارير فى بعض الدول مثل الدنمارك تقول إن لقاح استازينكا يسبب جلطات فى الدم.





وبحسب شبكة cnn الإخبارية، دافعت شركة "أسترازينيكا" بقوة عن لقاحها، قائلة: "إنه لا يوجد دليل على وجود أي خطر فى تحليلها للقاح" يؤكد حدوث جلطات فى الدم.





وتابعت الشركة أنه لم يظهر فى تحليل السلامة الخاصة باللقاح، لأكثر من 10 ملايين شخص وجود دليل على خطر بالإصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط فى الأوردة في أي فئة عمرية أو جنس أو أي بلد اعتمد التطعيم بلقاح أسترازينيكا.





وقالت وكالة الأدوية في كل من أوروبا والمملكة المتحدة، إن الصلة بين اللقاح وجلطات الدم لم يتم تأكيدها حتى الآن، وأكدت كلتاهما على ضرورة استمرار توزيع اللقاح، خاصة بعد أن أوقفت مجموعة من الدول الأوروبية بما فيها الدنمارك والنرويج وأيسلندا استخدام اللقاح أمس الخميس، وإلغاء رئيس وزراء تايلاند، برايوت تشان أوتشا، خطته للحصول على لقاح أسترازينيكا اليوم.





ومن جهته، أعلن بياساكول ساكولساتيدورن، مستشار اللجنة الوطنية للّقاحات المضادّة لفيروس كورونا في تايلاند "أنه عندما يكون هناك شكوك تتعلق بسلامة اللقاح، لا حاجه إلى التعجل".





وأوضح المعهد النرويجي للصحة العامة أن بلاده أبلغت أيضًا عن حالات جلطات دموية بعد وقت قصير من تلقيها لقاح أسترازينكا .





وأوقفت دول أخرى أيضًا، مثل النمسا وإيطاليا، تسلم دفعات محددة من اللقاح، بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 49 عامًا في النمسا بسبب تجلط فى الدم يوم الأحد الماضى.





وقالت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، إنها لا توصي بتعليق استخدام لقاح أسترازينيكا، مشيرة إلى أنه "لا يوجد مؤشر واضح" على أن اللقاح تسبب في حدوث جلطات دموية لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.





وأبلغت الوكالة الدول أنه بإمكانهم الاستمرار في توزيع اللقاح أثناء إجراء التحقيقات، مؤكدة أن فوائد اللقاح تستمر في التقليل من مخاطره الإصابة بالفيروس.





كما أصدرت هيئة تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة -(MHRA) بيانًا يوم الخميس يطمئن الجمهور على أن اللقاح لا يزال آمنًا وأنه "لا يزال يتعين على المواطنين الذهاب والحصول على لقاح COVID-19".





وبدورها، دافعت نيجيريا، التي بدأت في تلقي الملايين من جرعات اللقاح من خلال برنامج COVAX العالمي لتوزيع اللقاحات، عن اللقاح يوم الخميس، قائلة إنها راضية عن الأدلة السريرية التي تشير إلى أن اللقاح "آمن وفعال" وحثت مواطنيها على مواصلة المشاركة في بدء التطعيم.





وأكد وزير الصحة الألماني، ينس سبان، أن المانيا "تخطط لمواصلة التطعيم بلقاح أسترازينيكا، مثل غالبية الدول الأوروبية الأخرى".





وأظهرت بيانات من الصحة العامة في إنجلترا ، في وقت سابق من هذا الشهر الجارى، أن جرعة واحدة من اللقاح تقلل من خطر دخول المستشفى بأكثر من 80٪ لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا.