الإعفاء من الضرائب العقارية الأبرز.. قانون الرياضة يمنح مزايا خاصة للهيئات الرياضية

يهدف قانون الرياضة، والمعروف بقانون" الهيئات الشبابية إلى إخضاع جميع مراكز الشباب والبالغ عددها 4066 مركزا، لمنظومة قانونية جديدة، تضمن انتظام عملها ، وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة لفئة الشباب، بما يخدم العمل الرياضي العام، فضلًا عن العمل على تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضة في مصر.





و منح قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، عددا من الاعفاءات والمزايا للهيئات الرياضية، لمساندتها وتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه.





وتحقيقًا لذلك ، فقد نصت المادة( 9 ) من القانون ، على:" تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية:





- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللوزير المختص إزالة أى تعديات عليها بالطريق الإدراى على نفقة المخالف

- اعتبار اموالها اموالا عامة فى تطبيق احكام قانون العقوبات.

- الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.

- الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود المليكة وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود المحرررات والاوراق المطبوعات والسجلات وغيرها.





-الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلتزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدراية المختصة كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الغدراية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.ويحظر التصرف فيما تم اعفاءه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد

- الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أى نوع من أنواع الملاهى.





-الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

- تخفض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الاجور المقررة.

- تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.

و وفقًا للقانون ، فإنه يجوز بناء على طلب الهيئات الرياضية وبموافقة جهة العمل إعارة بعض العاملين فى الدولة من ذوى الخبرة للعمل بهذه الهيئات.