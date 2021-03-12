قائمة بأطعمة يؤدي تعفنها إلى الوفاة

كشفت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية، عن الأطعمة التي يسبب تناولها بعد تعرضها للعفن إلى التسمم أو الحساسية، أو قد يصل الأمر إلى الإصابة بالسرطان.

وتحدثت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال، عن الإجراءات المثلى التي يمكن اتباعها في حال تلوث بعض المنتجات بالعفن:

1- اللبن





نبهت بأنه يجب رميه على الفور لأن الأطعمة مع نسبة رطوبةٍ مرتفعةٍ تكون ملوثة تحت السطح أيضًا ويمكن لبكتيريا مضرة أيضًا أن تنمو إلى جانب الفطر.

2- المربيات والهلام





إن الفطريات على هذه المنتجات قد تنتج السموم الفطرية ولا يحبذ الأخصائيون كشط الفطور من على سطح هذه المنتجات واستهلاك الباقي.

3- الخضراوات والفواكه الصلبة





كالملفوف والجزر،يمكن استخدامها بعد قطع ما لا يقل عن 2.5 سم حول وتحت بقعة العفن. ويجب أن نبقي السكين خارج المنطقة المصابة، حتى لا تمتد البقايا العالقة الى المنتج السليم

4- الخضراوات والفاكهة الطرية أو ذات المحتوى العالي من الرطوبة





كالخيار أو الدراق (من فصيلة الخوخ) والطماطم والتي يجب التخلص منها. لأن الفطر قادر على التغلغل تحت السطح وتلويث داخل الثمرة نظرًا لمحتوى الرطوبة العالي الذي يساعد على نمو الفطر.

5- الخبز والمعجنات المتعفنة





يجب رميها فورًا لأن الأبواغ الفطرية يمكن أن تلوث كامل المنتج وتنتشر تحت السطح

6- البقوليات وزبدة الفول السوداني



