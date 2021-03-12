كارتيرون.. ارتبط اسمه بالتتويج على حساب الكبار

استقبلت جماهير الزمالك خبر عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالفرح الممزوج بالذكريات الجميلة خاصة، وأن اسم الفرنسي ارتبط بقدرته على التتويج على حساب الكبار وشهر فبراير من العام الماضي خير دليل.





الفرنسي الذي بات يُلقب بـ"قاهر الكبار" استطاع خلال وقت قصير الدخول لقلوب الجماهير البيضاء بإحراز لقبي السوبر الأفريقي على حساب الترجي في قطر، والسوبر المصري على حساب الأهلي في الإمارات، ثم عاد، وكرر الفوز على الترجي، وأقصى الفريق التونسي من دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا في نفس الموسم كما كرر فوزه على الأهلي أيضا في الدوري ليسطر لنفسه تاريخا جديدا مع الأبيض ارتبط بقدرته على إدارة المباريات الكبرى.





وخلال ولايته الأولى نجح الفرنسي في كتابة اسمه في سجلات مدربي الزمالك التاريخيين المتوجين بالألقاب، والبداية كانت بأصعب اختبار أمام الترجي في لقاء السوبر الأفريقي والذي تأهل إليه الزمالك بعد تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية فيما شارك الترجي بصفته بطلا لدوري أبطال أفريقيا.





وأ دار كارتيرون المباراة كما أراد وحقق فوزا كبيرا بثلاثية ليكون لقبه الأول مع الزمالك قاريًا، ولم يكن هناك متسع من الوقت للاحتفال حيث كان الفريق مرتبطا بأداء مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، ونجح الفرنسي في إدارة المباراة التي انتهت بركلات الترجيح التي حسمها عبد الله جمعة وأهدى الفرنسي اللقب الثاني للزمالك في شهر فبراير من العام الماضي.





كارتيرون لم يكتف بفوزه على الترجي ثم الأهلي، ولأن جدول الزمالك كان مزدحما في ذلك التوقيت فقد عاد لمواجهة الترجي من جديد على مستوى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، وأدار كارتيرون "قاهر الكبار" المباراة تكتيكيا بشكل مميز، وكرر فوزه في السوبر الأفريقي وفاز ذهابا بثلاثية قبل أن يخسر إيابا بهدف وحيد لكنه ضمن التأهل لنصف النهائي ليثبت الفرنسي قدرته على خوض المباريات الكبيرة حيث واجه الأهلي في الدور الثاني من الدوري الممتاز الموسم الماضي وحقق الفوز بثلاثة أهداف لهدف وهي المباراة التي يمكن اعتبارها شهادة ميلاد لمهاجم الزمالك أسامة فيصل الذي سجل الهدف الثالث.