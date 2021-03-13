تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة .. حوافز

قال العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن الحكومة أعلنت عن حوافز لموظفي العاصمة الإدارية، موضحا أن مستوى تنفيذ الحي الحكومي وصل حتى الآن 92% وقريبًا سيتم الانتهاء منه بشكل كامل.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية مساء اليوم الجمعة، أنه تم توفير بدل ووسائل انتقال للموظفين في العاصمة الإدارية الجديدة، للتسهيل عليهم وتحفيزهم على العمل، وهذا من ضمن حقوقهم أولًا وأخيرًا.





وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية يمثل نقلة نوعية.





وطمأن سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، المواطنين، قائلا: «لن تكونوا مضطرين للذهاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة لقضاء خدمة حكومية».





وأشار إلى أنه سيتم نقل 40 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أنه سيتم توفير بدل حافز من خلال شقق سكنية قريبة من الحي الحكومي في مدينة بدر.





وأضاف أن الموظف الذي لا يرغب في الحصول على وحدة سكنية سيحصل على بدل انتقال، موضحا أن بدل الانتقال سيتم توفيره بشكل نقدي نحو 2000 جنيه شهريا للموظف الأقل من درجة المدير العام.





وكشف متحدث الحكومة تفاصيل الوحدات السكنية التي تبلغ مساحتها 118 م2، مضيفا أن الوحدة السكنية كلفت وزارة الإسكان 675 ألف جنيه وتنتمي إلى الإسكان المتوسط.





ولفت إلى أنه سيتم إعفاء الموظف من ثمن الأرض والمرافق المقدرة بـ225 ألف جنيه ليصبح ثمن الوحدة 450 ألف جنيه، مؤكدا أنه سيتم توفير تسهيلات كبيرة.





وأوضح أن مقدم سعر الوحدة السكنية 25% وتُطلب على مراحل بما يقدر بـ110 آلاف جنيه، فيما سيكون باقي المبلغ على أقساط ربع سنوية تمتد على سبع سنوات، متابعا: «سنوفر بدل سكن من خلاله سيتم تغطية قيمة الأقساط».