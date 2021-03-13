لمرضى القلب.. تعرف على أضرار وفوائد الموز

الموز والقلب





فوائد_الموز_للقلب :

قد يساعد الموز على تحسين صحة القلب والجهاز الدوراني من عدة نواحي، إذ يحتوي لب ثمار الموز على مواد ومركبات طبيعية قد تحسن من صحة جهاز الدوران، مثل:﻿





1. البوتاسيوم الهام لخفقان القلب ولضغط الدم

يعد الموز مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم الهام لجهاز الدوران، فكل حبة موز متوسطة الحجم كفيلة بتزويد الجسم بما يقارب 9% من احتياجاته اليومية من البوتاسيوم، ويساعد البوتاسيوم على: ﻿





تنظيم ضغط الدم

للبوتاسيوم تأثير إيجابي الطبيعة على على قراءات ضغط الدم إذ قد يساعد على ضبطها، كما قد يسهم في خفض ضغط الدم المرتفع، بسبب قدرته المحتملة على: ﻿





تخفيف أي ضغط إضافي قد يكون مفروضًا على الأوعية الدموية وتحفيزها على الاسترخاء ليسري الدم فيها بسلاسة. ﻿

تقليل قدرة الصوديوم على التأثير على مستويات ضغط الدم في الجسم. ﻿

وعندما يتم الحفاظ على ضغط الدم ضمن مستويات طبيعية وصحية طوال الوقت، فإن هذا قد يساعد الجسم على مقاومة تصلب الشرايين (Atherosclerosis)، وبالتالي تنخفض فرص الإصابة بتبعات تصلب الشرايين الصحية، مثل النوبة القلبية. ﻿





الحفاظ على انتظام خفقان القلب

يعد البوتاسيوم أحد أنواع المعادن والكهرليات (Electrolyte) الهامة في الجسم، إذ يلعب البوتاسيوم دورًا هامًّا في حمل ونقل الشحنات الكهربائية التي تساعد على تحفيز الأعصاب الموجودة في القلب بطريقة تمكن عضلات القلب من الانقباض والانبساط بانتظام، ليستمر القلب بالخفقان دون مشكلات. ﻿





2. الألياف الخافضة للكولسترول

قد تنبع فوائد الموز للقلب من وجود كمية جيدة من الألياف في لب الموز، فالألياف الغذائية قد تساعد على دعم صحة القلب وجهاز الدوران بسبب قدرتها المحتملة على تخليص الأوعية الدموية من الكولسترول المتراكم فيها. ﻿





وقد أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية غنية بالألياف أقل عرضة من غيرهم للإصابة بأمراض القلب، كما لوحظ انخفاض مستويات الكولسترول السيء لديهم. ﻿





3. المغنيسيوم المقاوم لأمراض القلب

يعد الموز مصدرًا جيدًا لمعدن المغنيسيوم، فلب موزة متوسطة الحجم يحوي قرابة 32 ملليغرام من المغنيسيوم، مع العلم أن احتياجات الجسم من المغنيسيوم يوميًّا هي: 400-420 ملليغرام للذكور البالغين، و310-320 ملليغرام للإناث البالغات. ﻿





ويعتقد أن نقص المغنيسيوم يرتبط بمجموعة من مشكلات وأمراض القلب، مثل: ﻿





ارتفاع ضغط الدم.

مشكلات نبض القلب.

تشنجات مؤلمة في الشرايين التاجية.

توقف القلب المفاجئ.

4. عناصر غذائية أخرى داعمة لصحة القلب

كما يحتوي اللب الأبيض للموز على العديد من العناصر الغذائية الأخرى التي قد تكون مفيدة لصحة القلب عمومًا، مثل: فيتامين ج، والفوليت، ومضادات الأكسدة.﻿





فوائد زهور الموز للقلب

عند الحديث عن فوائد الموز للقلب فإن ما يخطر على البال هو غالبًا لب ثمار الموز، ولكن فوائد ما تطرحه شجرة الموز للقلب لا تقتصر على ثمارها الناضجة، فزهور أشجار الموز قد يكون لها كذلك فوائد صحية للقلب.





إذ تحتوي زهور الموز على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة الهامة لصحة جهاز الدوران، والتي قد تساعد على:





حماية جهاز الدوران من التأثير الضار لعمليات الأكسدة.

تحييد الشوارد الحرة الضارة.

خفض فرص الإصابة بأمراض القلب.

وهذه أبرز مضادات الأكسدة الموجودة في زهور الموز: العفص (Tannins)، والفلافونيدات (Flavonoids). ﻿





أضرار الموز للقلب

على الرغم من أن فوائد الموز للقلب موجودة وحقيقية، إلا أن تناوله قد يكون له أضرار محتملة في بعض الأحيان.





فبسبب محتوى الموز العالي من البوتاسيوم، قد يؤدي تناوله أحيانًا لزيادة كمية البوتاسيوم بإفراط لدى المرضى الذين يتناولون بالأصل أدوية قد ترفع من نسب البوتاسيوم لديهم، مثل بعض الأدوية المخصصة لمقاومة ارتفاع ضغط الدم وعلاج أمراض القلب، كالأدوية الآتية: ﻿





مدرات البول (Diuretics).

مثبطات بيتا (Beta-blockers).

إذ قد تتسبب زيادة بوتاسيوم الدم أو ما يدعى بفرط بوتاسيوم الدم، في تحفيز حصول مضاعفات صحية خطيرة أو حتى مميتة، مثل: تغيرات خطيرة في خفقان القلب، والشلل.



