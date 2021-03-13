د.كمال الدسوقي يكتب : ترعة حبنا





أثارت صور القمامة فى ترعة العزيزية حالة من الجدل والأستياء الكبير بين كافة أطياف الشعب المصرى بعد المجهود الكبير الذى بذل فى تبطين الترعه وقامت الأجهزة بنظافتها بعد هذه الصور.. والسؤال وعلامة الاستفهام الكبرى.. أين كانت هذه الأجهزة ؟

ورب ضارة نافعة أعتقد أنه وجب التنبيه على أن أجهزة الحكم المحلى فى المدن والقرى يجب أن تقوم بدورها فى جمع القمامة وإعادة تدويرها من خلال منظومة جيدة فى الجمع والنقل والتدوير وليكن بالتعاون مع وزارة البيئة فكل هذه المخلفات يمكن إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها وعلى سبيل المثال

كيلو مخلفات الورق ٣ جنيهات

البلاستيك ١٠ ج

الالومنيوم ٣٠ ج وهكذا

لابد من فكر إعادة تدوير هذه المخلفات فى جميع المراكز والقرى وضرب عدة عصافير بحجر واحد، فتح فرص عمل كبيرة ونظافه القرى والمدن وعمل قيمة مضافة على هذه المخلفات والتخلص منها بشكل دورى ، وعدم تلويث المياة والطبيعة والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين

ولتكن ترعة العزيزية هي ترعة حبنا المفقود وتحويل المحنة إلى فرصة ومنحة كبيرة ، وتعود أرضنا ومصرنا إلى رونقها وجمالها