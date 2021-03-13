د.كمال الدسوقي يكتب : ترعة حبنا

أثارت صور القمامة فى ترعة العزيزية حالة من الجدل والأستياء الكبير بين كافة أطياف الشعب المصرى بعد المجهود الكبير الذى بذل فى تبطين الترعه وقامت الأجهزة بنظافتها بعد هذه الصور.. والسؤال وعلامة الاستفهام الكبرى.. أين كانت هذه الأجهزة ؟
ورب ضارة نافعة أعتقد أنه وجب التنبيه على أن أجهزة الحكم المحلى فى المدن والقرى يجب أن تقوم بدورها فى جمع القمامة وإعادة تدويرها من خلال منظومة جيدة فى الجمع والنقل والتدوير وليكن بالتعاون مع وزارة البيئة فكل هذه المخلفات يمكن إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها وعلى سبيل المثال
كيلو مخلفات الورق ٣ جنيهات
البلاستيك ١٠ ج
الالومنيوم ٣٠ ج وهكذا
لابد من فكر إعادة تدوير هذه المخلفات فى جميع المراكز والقرى وضرب عدة عصافير بحجر واحد، فتح فرص عمل كبيرة ونظافه القرى والمدن وعمل قيمة مضافة على هذه المخلفات والتخلص منها بشكل دورى ، وعدم تلويث المياة والطبيعة والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين
ولتكن ترعة العزيزية هي ترعة حبنا المفقود وتحويل المحنة إلى فرصة ومنحة كبيرة ، وتعود أرضنا ومصرنا إلى رونقها وجمالها
أتمنى ان تحظى هذة الفكرة بالدعم الاعلامى واهتمام جميع المسئولين بالدولة بتبنيها .. حفظ الله مصر وشعبها.