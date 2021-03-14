برلماني: عودة السياحة مرهونة بـ لقاحات كورونا

أكد أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى فى مجلس النواب، أن شركات السياحة تشهد حالة من الركود بسبب جائحة فيروس كورونا والتى سيطرت على العالم كله وليست مصر فقط.





وأضاف إدريس، لـ"صدى البلد"، أن هذا الركود من جانب شركات السياحة لا يعتبر تقصير من الجهات المعنية ولكنه أمر واقع على جميع البلدان بسبب تفشى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجائحة أدت إلى غلق الدول والمطارات ومنها وقف الطيران، بالإضاف إلى غلق المجالات الجوية السعودية خاصة فى موسم الحج والعمرة، فكل هذا أدى إلى تأثير استقطاب السائح.





وأوضح عضو لجنة السياحة، أن هناك تحركا فى مجال القطاع السياحى خلال المرحلة القادمة، ولكن ليس كما كان قبل وباء كورونا، قائلًا: "الفترة القادمة مرحلة ما بعد الشفاء وهي فترة إعداد للمقاصد السياحية وليس لموسم سياحى مزدحم، بالإضافة إلى أن الفترة المقبلة مرهونة بنجاح لقاحات كورونا وفاعلتيها.





جدير بالذكر أن حسام الحلو نائب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، قال إن إيرادات الشركات السياحية خلال عام كورونا بلغت 10% من الإيرادات التى كانت تحققها قبل ظهور الجائحة فبراير من العام الماضى، مضيفا أن قطاع الشركات السياحية كان الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، حيث توقفت رحلات العمرة والحج بصورة كاملة، فضلا عن تراجع أعمال الشركات في جلب السياحة من الخارج.





وتوقع نائب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أن تشهد الشهور القليلة المقبلة انفراجة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج، خاصة بعد أن بدأت العديد من دول العالم تطعيم مواطنيها بالأمصال المضادة لفيروس كورونا ، كما أن هناك انفراجة قريبة ستحدث في ملف الحج لهذا العام، متوقعا أن يقام الحج هذا العام بطاقة نحو 25% من الطاقة التي استقبلتها المملكة العربية السعودية عام 2019.