دراسة صادمة: الخلايا السرطانية قد تتهرب من العلاج الكيميائي

توصلت دراسة جديدة إلى أن الخلايا السرطانية يمكنها تفادي العلاج الكيميائي عن طريق الدخول في حالة تشبه أنواعا معينة من الشيخوخة ، وهو نوع من "السبات النشط" الذي يمكّنها من التغلب على الإجهاد الناجم عن العلاجات العدوانية التي تهدف إلى تدميرها.





أشارت النتائج ، التي نُشرت في مجلة " Cancer Discovery " إلى أن هذه العملية البيولوجية يمكن أن تساعد في تفسير سبب تكرار الإصابة بالسرطان بعد العلاج.





ووفقا لما جاء فى موقع " newsgram " قال كبير الباحثين آري إم ميلنيك من جامعة وايل كورنيل ميديسن: "يمكن علاج ابيضاض الدم النخاعي الحاد من خلال العلاج الكيميائي ، لكنه دائمًا ما يعود ، وعندما يحدث يكون غير قابل للعلاج".





تم إجراء البحث في كل من نماذج عضيات وفئران مصنوعة من عينات المرضى من أورام سرطان الدم النخاعي الحاد (AML) في الدراسة ، وجد الباحثون أنه عندما تعرضت خلايا AML للعلاج الكيميائي ، دخلت مجموعة فرعية من الخلايا في حالة السبات أو الشيخوخة ، بينما افترضت في نفس الوقت حالة تشبه إلى حد كبير الالتهاب.





وبدت مشابهة للخلايا التي تعرضت لإصابة وتحتاج إلى تعزيز التئام الجروح حيث أغلقت معظم وظائفها أثناء تجنيد الخلايا المناعية لإعادتها إلى حالتها الصحية.



