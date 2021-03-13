نائب محافظ القليوبية يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرى شبين القناطر.. صور

أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جولة تفقيدية لعدد من مشروعات الصرف الصحى بقرى مركز شبين القناطر وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية.





شملت الجولة تفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بعرب الصوالحه التابعة للوحدة المحلية بمنشأة الكرام ومشروعات توصيلات خطوط الرئيسيه للصرف الصحي بقريتي الحزانية والغريري التابعه للوحدة المحلية بالقشيش.





ووجه نائب محافظ القليوبية تعليماته لمسئولي الجهاز التنفيذي بالمتابعة المستمرة والالتزام التام بالمواعيد المحددة والتنبيه على مقاولين المشروعات بالالتزام بالعلامات الإرشادية بمواقع العمل وتمهيد الشوارع والطرق بعد الانتهاء من الاعمال تيسيرا على المواطنين.





واكد نائب المحافظ انه تم عقد اجتماعا لبحث التنسيقات اللازمة لبدء العمل على تنفيذ مشروع تطوير قرى وعزب وتوابع مدينة شبين القناطر، والتي يبلغ عددها 36 قرية و148 عزبة وتابعا، في إطار مبادرة حياة كريمة.





وقال حماد إن التطوير يشمل كافة القطاعات الخدمية ولا سيما فى قطاع البنية التحتية، من خلال استكمال مشروعات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء والصحة والتعليم والأبنية التعليمية وجميع الأنشطة الرياضية والثقافية، والخدمات التي يحتاج إليها المواطن ليعيش حياة آدمية كريمة.





وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد بحث مع بعض المسؤولين من لجنة متابعة المشروعات برئاسة مجلس الوزراء، التنسيقات اللازمة لبدء العمل على تنفيذ مشروع تطوير قرى وعزب وتوابع مدينة شبين القناطر، والتي يبلغ عددها 36 قرية و148 عزبة وتابعا، في إطار مبادرة حياة كريمة وضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية.





وأكد الهجان، أن هناك تنمية كبرى تقوم بها الدولة للنهوض بالقرى والنجوع من خلال مبادرة حياة كريمة ، التي تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية والاجتماعية، لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كل القطاعات بالدولة.