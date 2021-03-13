إصابات خطيرة وقنبلة حقيقية .. التفاصيل الكاملة لأزمة محمد رمضان وجروح يوسف عمر





نرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لازمة محمد رمضان واصابة الفنان الشاب.





محمد رمضان :





حرص الفنان محمد رمضان على طمأنة جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة بالغة أثناء تصويره إعلانًا جديدًا.

ونشر محمد رمضان فيديو وعلق قائلا: وصلتني رسائلكم الحلوة وانتم مصدر قوتي وطاقتي بعد ربنا، انا الحمد لله بخير والله يسلمكم جميعا، الدكتور نظف الجرح من الاتربة والتصوير لم يتوقف وان شاء الله نعمل حاجة تليق بيك وتعجبكم وثقة في الله النجاح.





يوسف عمر :





كتب الموديل والممثل الشاب يوسف عمر، منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد إصابته في إنفجار بإعلان للفنان محمد رمضان، بعد خطأ بالغ من مصمم المعارك في الإعلان.

وكتب يوسف عمر، في منشوره عبر فيسبوك: «الحمد لله على كل شيء انا بخير ربنا سترها..والحمدلله أنها جت على قد كده شكرًا لكل الناس اللي سألت عليا كلامكم فرق معايا جدًا وآسف لو ماردتش على حد».

يأتي ذلك بعد حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية بعدما تعرض الممثل الشاب يوسف عمر، لإصابة كبيرة خلال تصويره إعلانا للفنان محمد رمضان، إثر حدوث خطأ من مصمم المعارك والأكشن الشهير عصام الوريث.





لبنى ونس :





نشرت الفنانة لبنى ونس، والدة الفنان الشاب يوسف عمر، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ردا على محمد رمضان بعد إصابة ابنها فى الإعلان الخاص بالأسطورة.

وقالت لبنى: "إذا عملنا كل حاجة طبيعية وحقيقية كنا هَلَكنا، ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلُكة، يعنى إذا فى مشهد يا أستاذ محمد التمساح بياكلك نترحم عليك ويبقى آخر مشهد فى حياتك، فى مهنتنا يا أستاذ محمد رمضان وأنت وأنا وكلنا عارفين إن ما يسمى بالنجم أستغفر الله العظيم بيتعاملوا معاه فى اللوكيشن كأنه إله هو المِحور والكل يدور حوله، هل ممكن تتعرض لما حدث لابني فى التصوير معاك، مستحيل طبعا بتعمل أكشن وبتبقى عارف قبلها كل تفاصيله مرة واتنين وعشرة واللى عاجبك بتوافق عليه واللى مش عاجبك بتغيره".

وأضافت: "يعنى القنبلة اللى زرعها عصام الوريث لابني تحت منه ومن غير ما يقوله ولا حتى يلبسوا واقي يقدر يعمل معاك كده؟ ليه؟!!!! إنت بني آدم وابني مش بني آدم؟ أنت أغلى الناس عند والدتك ويوسف نن عيني وما فيش أغلى من الضنا، حط ابنك مكان يوسف هاتقول برضه كله فى حبكم يهون بس أرجع واقولك ابني ربنا هايجبله حقه من اللى اسمه عصام الوريث ده اللى ميعرفش أبجديات عمله اللى بيستبيح حياه الشباب عشان يحقق الطبيعية المزعومة الغلط اللى حضرتك بتتكلم عنها حق بني إن شاءالله هايرجعله مش هاسيبه عشان يبطل سي الوريث دة إنه يستهين بحياة الناس، سؤال بقى لما نموت سيادة النجم هايندفن فين؟؟؟؟؟ الديان والعدل والحق موجود واعتمدنا عليك يارب".









نقابة الممثلين:





أكد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد المتسبب في حادث الحريق في تصوير إعلان محمد رمضان.

وأضاف "أنا كلفت محامى النقابه بتقديم بلاغ للنائب العام ضد خبير المفرقعات، وضد المتسبب في ذلك".

وأوضح: "هؤلاء تسببوا في تعريض حياة بنى آدم للموت.. ودورنا أن نأتي بحق هؤلاء الناس".

اثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل الواسع الساعات القليلة الماضية وخاصة بعد الاصابات الخطيرة التى تعرض لها الفنان الشاب يوسف عمر اثناء تصوير الاعلان الخاص بالاسطورة والذى تم فيه استخدام قنبلة حقيقية حسبما قالت والدة يوسف الفنانة لبنى ونس.