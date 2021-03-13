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لم تحدث من 50 عاما.. استشاري يحذر من أشرس موجة إنفلونزا موسمية

السبت 13/مارس/2021 - 05:57 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إن تغيير الفصول ودرجات الحرارة تؤثر بشكل مباشر على جهاز المناعة، إضافة إلى أن هذه التقلبات تعمل على تنشيط بعض الفيروسات غير النشطة، لهذا يجب علينا إعداد وتدريب جهاز المناعة لاستقبال تلك التقلبات بشكل جيد.

وأضاف "الأنصاري" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي ام سي": أن 25% من الجينات المسئولة عن ضبط الجهاز المناعي تقوم بتطوير نفسها خلال تغيير الفصول ودرجات الحرارة، منوها إلى أن تغيير ساعات النوم والضغط النفسي والعصبي وعدم الالتزام بالأكل الصحي يؤثران على المناعة بشكل كبير".

وحذر من أن الأنفلونزا القادمة ستكون أقوي وأشرس أنفلونزا تشهدها مصر خلال الـ 50 عاما الماضية، معقبا: هناك دول في أوروبا حدث بها إصابات بالإنفلونزا لم تحدث من قبل ونحن سنخطو نفس الأزمة خلال شهر الربيع.

وأشار إلى أن الأكل السريع والمشروبات الغازية سموم تعمل على إضعاف الجهاز المناعي بشكل كبير، مشددا على ضرورة تناول الخضروات خاصة الأطفال خلال فترة الدراسة.

وأوضح أن تناول الفيتامينات بشكل غير صحيح يمكن أن يتسبب فيما يعرف بالتسمم الفيتاميني، خاصة لدى الأطفال.
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