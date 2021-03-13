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زاهي حواس: تواصلت مع ناشيونال جيوجرافيك لتغطية نقل المومياوات الملكية

السبت 13/مارس/2021 - 06:36 م
زاهي حواس
زاهي حواس
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هاني حسين
قال الدكتور زاهي حواس ، وزير الاثار السابق والعالم الأثري الكبير، إنه تم تحديد موعد نقل المومياوات الملكية وسيتم الإعلان عن موعد الحفل غدا.

وأضاف حواس في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  نقل  المومياء الملكية حدث عالمي وتواصلت مع ناشيونال جيوجرافيك لتغطية  نقل المومياء الملكية .

 وتابع زاهي حواس :" اكتشفت مومياء الملكة حتشبسوت والـ 22 مومياء التي سيتم نقلها وتم إجراء أشعة مقطعية عليها للتعرف على تاريخ كل مومياء ".

 وأكمل زاهي حواس:"  سيتم عرض المومياء الـ 22 في متحف الحضارة بطريقة إحترافية  حضارية تعليمية ".

وتابع حواس:"  تم نقل المومياء من قبل من الأقصر إلى القاهرة على مركب في الثمانينيات ولكن طريقة نقل الموميوات إلى متحف الحضارة سيتم باحترافية وبأسلوب علمي للحفاظ على المومياوات ".

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