زاهي حواس: تواصلت مع ناشيونال جيوجرافيك لتغطية نقل المومياوات الملكية

قال الدكتور زاهي حواس ، وزير الاثار السابق والعالم الأثري الكبير، إنه تم تحديد موعد نقل المومياوات الملكية وسيتم الإعلان عن موعد الحفل غدا.





وأضاف حواس في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن نقل المومياء الملكية حدث عالمي وتواصلت مع ناشيونال جيوجرافيك لتغطية نقل المومياء الملكية .





وتابع زاهي حواس :" اكتشفت مومياء الملكة حتشبسوت والـ 22 مومياء التي سيتم نقلها وتم إجراء أشعة مقطعية عليها للتعرف على تاريخ كل مومياء ".





وأكمل زاهي حواس:" سيتم عرض المومياء الـ 22 في متحف الحضارة بطريقة إحترافية حضارية تعليمية ".





وتابع حواس:" تم نقل المومياء من قبل من الأقصر إلى القاهرة على مركب في الثمانينيات ولكن طريقة نقل الموميوات إلى متحف الحضارة سيتم باحترافية وبأسلوب علمي للحفاظ على المومياوات ".



