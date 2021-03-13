مصر توقع رسميًا عقد تنظيم كأس العالم لـ دراجات المضمار للناشئين

وقع الدكتور وجيه عزام ،رئيس الاتحادين المصري والافريقي للدراجات، مع ديفيد لابرتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، اليوم السبت بروتوكولا تنظيم مصر بطولة العالم لدرجات المضمار للناشئين والتي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 5_ سبتمبر المقبل ، بالمضمار الدولي للدراجات باستاد القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .





وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرباضة توقيع البروتوكول ، ممثلا للحكومة المصرية.





واكد الدكتور وجيه عزام، ان حصول مصر على تنظيم بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، 2021، هو استمرار لسلسلة نجاحات الدولة المصرية ، في تنظيم البطولات العالمية، والتي بداتها بنتظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، مطلع العام الجاري2021، ثم بطولة كأس العالم للرماية، ثم بطولتي أفريقيا لدرجات الطريق، والمضمار، تحت رعاية فخامة الرئيس،عبد الفتاح السيسي، مما يؤكد قدرة مصر على استضافة الأحداث الرياضية العالمية.





ووجه الدكتور وجيه عزام الشكر ، للدولة المصرية ، والرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية بطولة العالم لدرجات المضمار للناشئين.كما وجه الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمتابعته المستمرة، لإجراءات وخطوات تنظيم البطولة، وحرصه على تذليل وتسهيل كافة احتياجات تنظيم فعاليات بطولات الاتحاد.





ووجه رئيس اتحاد الدراجات الشكر، لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات، على، ثقته في مصر لتنظيم بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021.

واوضح عزام ان البطولة سيبدا تنظيمها، بتدريبات تجريبية غير رسمية، في الفترة من 25- 27سبتمبر ، والتدريب الرسمي من 28-31 أغسطس ، والافتتاح الرسمي ، 13 اغسطس ، وفعاليات السباق من 1- 5 سبتمبر.





واكد ديفيد لابرتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ، انه سعيد بحصول مصر على تنظيم بطولة العالم لدرجات المضمار للناشئين2021. مؤكدا ان الاتحاد المصري للدراجات ، نجح في تنظيم بطولة افريقيا لدرجات الطريق ، وبطولة افريقيا لدراجات المضمار بشكل اثبت قدرة مصر على تنظيم ، مزيد من البطولات، معربا عن تفاؤله بان تنظيم بطولة العالم في سبتمبر ، سيخرج بشكل لائق.





وفي كلمته ، أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب واارياضة، ان رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الاحداث الرياضية العالمية التي اقيمت ، في ظل جائحة كورونا كان سبباةفي نجاحها، الذي ابهر العالم ، بداية من بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي شارك فيها لاول مرة في تاريخ اللعبة ، 32منتخبا، ثم كأس العالم للرماية بمشاركة ٣٢ فريقا ، وبطولتي أفريقيا لدراجات الطريق والمضمار، ، مما اكد على قدرة مصر على تنظيم الاحداث الرياضية الضخمة،.





واشار الوزير الى ان مصر اصبحت محطة انظار العالم لاستضافة البطولات العالمية الضخمة، بسبب رعاية الدولة والحكومة المصرية لها، واكتسابها ثقة العالم.



