الأيقوني في 2023.. الإسكان تكشف موعد الانتهاء من منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إننا نستهدف جذب الشركات الدولية الكبرى؛ ليكون لديهم مقرات إقليمية في مصر ، في مركز المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وأضاف خالد عباس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "حصلنا على قرض من الصين بـ3.7 مليار دولار لتشييد منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة".





وتابع خالد عباس: "الانتهاء من أغلبية خرسانات منطقة الأبراج، ونستلم أول برج بصورته النهائية في نوفمبر المقبل والبرج الأيقونى يتم الانتهاء منه في الربع الأول من 2023".



