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الأيقوني في 2023.. الإسكان تكشف موعد الانتهاء من منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية

السبت 13/مارس/2021 - 10:32 م
البرج الايقوني
البرج الايقوني
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هاني حسين
قال  المهندس خالد عباس  نائب وزير الإسكان  للمشروعات القومية، إننا نستهدف جذب الشركات الدولية الكبرى؛ ليكون لديهم مقرات إقليمية في مصر، في مركز المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف  خالد عباس  في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "حصلنا على قرض من الصين بـ3.7 مليار دولار لتشييد منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وتابع خالد عباس: "الانتهاء من أغلبية خرسانات منطقة الأبراج، ونستلم أول برج بصورته النهائية في نوفمبر المقبل والبرج الأيقونى يتم الانتهاء منه في الربع الأول من 2023".

ويقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من العاصمة الإدارية الجديدة، وعرض لقطات مذهلة من الجو لملامح إنجاز تشييد أبراج العاصمة الجديدة وخاصة البرج الايقوني .
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